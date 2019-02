Khởi tố 9X lừa đảo hơn 100 người, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

Cơ quan điều tra Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Duy (22 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2018, Duy sử dụng 2 tài khoản mạng xã hội facebook “Thảo Hồng” và “Ngọc Thảo” để đăng bài tuyển nhân công xâu hạt vòng xuất khẩu, làm việc tại nhà với tiền công 850.000 đồng/kg hạt thành phẩm. Với tư cách nhà tuyển dụng, Duy cam kết thu nhập của một nhân công mỗi tuần không dưới 2 triệu đồng.

Ảnh Cơ quan công an cung cấp Lê Văn Duy viết bản khai tại cơ quan điều tra

Đổi lại, những ai muốn nhận hạt vòng về xâu thành chuỗi sẽ phải đặt cọc 300.000 đồng/kg hạt vòng, tiền công và tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả khi giao sản phẩm. Nhiều người cả tin đã nộp tiền cọc cho Duy theo 3 hình thức: chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản qua ví điện tử, thẻ cào điện thoại. Sau khi nhận tiền, Duy cắt mọi liên lạc đối với “nhân công” của mình.

Tháng 12.2018, sau khi nhận được đơn tố giác của người dân, Công an thị xã Sơn Tây đã báo cáo Công an thành phố Hà Nội và đề xuất chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Duy đã thừa nhận lừa đảo hơn 100 người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 280 triệu đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều nhất là 9 triệu đồng, ít nhất 300.000 đồng.

Công an thị xã Sơn Tây đề nghị những ai là bị hại của Lê Văn Duy đến trình báo tại Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hoặc liên hệ với thiếu úy Nguyễn Trường Khang, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ theo số điện thoại 0949963889 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.