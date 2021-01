Khởi tố 'bà trùm' 75 tuổi cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý ở Thái Bình

Ngày 25.1, trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thái Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Thị Đàm (75 tuổi, ngụ số nhà 50B, tổ 4, P.Quang Trung, TP.Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 16.1, hàng trăm chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ bao vây, ập vào nhà của bà Trần Thị Đàm ở địa chỉ nêu trên, tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời khám xét nhà, thu giữ số lượng lớn ma túy đá, heroin.

Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương, tuy nhiên nhiều người dân sống xung quanh nhà bà Đàm không tỏ ra bất ngờ. Bởi dù đã 75 tuổi nhưng bà Đàm vẫn được biết đến là kẻ cầm đầu, điều hành đường dây buôn bán ma túy tinh vi, phức tạp.

Đáng chú ý, những đối tượng chính trong đường dây do bà Đàm điều hành đều là con cháu, người thân trong gia đình.

Bản thân "bà trùm" này đã có nhiều tiền án liên quan đến ma tuý, lần gần nhất đối tượng tiếp tục phạm tội và mới mãn hạn tù vào năm 2020. Mới ra tù chưa được bao lâu, bà Đàm lại “ngựa quen đường cũ”, tái "hành nghề" phân phối, bán lẻ ma tuý đá, heroin cho các "con nghiện" ngay tại trung tâm TP.Thái Bình.