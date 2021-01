Khởi tố, bắt giam 5 đàn em của ông trùm Bình 'vổ' ở Thái Bình

Tối nay 23.1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án gây rối trật tự công công xảy ra ngày 16.9.2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị H.Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra kệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng cùng ngụ H.Quỳnh Phụ, gồm: Đinh Bá Luyện (34 tuổi, ngụ xã An Lễ), Nguyễn Xuân Cường (46 tuổi, ngụ TT.An Bài), Phạm Thế Hùng (36 tuổi, ngụ xã Đông Hải), Trần Đức Toàn (33 tuổi, ngụ xã An Lễ) và Trần Văn Duẩn (33 tuổi, ngụ xã Đông Hải) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 22.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (biệt danh Bình "vổ", 46 tuổi, ngụ xã An Mỹ, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi "gây rối trật tự công cộng", xảy ra ngày 16.9.2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị H.Quỳnh Phụ.

Được biết, ngày 16.9.2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị H.Quỳnh Phụ diễn ra cuộc đấu giá khu đất ở thuộc xã Quỳnh Giao (H.Quỳnh Phụ). Tại cuộc đấu giá này, Bình "vổ" đứng ra thuyết phục những người có đơn tham gia đấu giá rút hồ sơ để cho một người được trúng đấu giá với giá bỏ hợp lý, đổi lại Bình sẽ lại quả cho mỗi người có đơn một khoản tiền nhất định. Một người có đơn không đồng ý với phương án mà Bình đưa ra, do đó hai bên xảy ra xô xát, cự cãi. Tiếp đó, nhiều đàn em của Bình "vổ" đã quây, dùng hung khí đánh đập dã man khiến người dám "bật" ông trùm bị trọng thương.

Bình "vổ" nổi tiếng trên mạng xã hội , đặc biệt trong giới đá gà chọi cả nước, vì sở hữu, điều hành xới đá gà có tên là C1.

Theo giới đam mê chọi gà, xới C1 của Bình "vổ" là một trong những trường gà lớn, "thuộc hàng độc nhất ở miền Bắc".

Ngoài ra, Bình "vổ" còn được biết đến với vai trò bảo kê đấu giá đất, bảo kê cờ bạc... trên địa bàn H.Quỳnh Phụ và khu vực lân cận.