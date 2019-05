Khởi tố bắt giam 'cát tặc' chém rách mặt xã đội trưởng

Liên quan vụ ' cát tặc ' chém rách mặt xã đội trưởng, chiều 11.5, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Trần Trung Thu, Trưởng Công an H.Bắc Bình, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Thạch Đông (53 tuổi, trú thôn 1 xã Sông Lũy, H.Bắc Bình, Bình Thuận) về tội cố ý gây thương tích với người thi hành công vụ Cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiến hành lệnh bắt tạm giam bị can Đông để phục vụ công tác điều tra. Tất cả các lệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ảnh: Quế Hà Đoàn xe Phùng Gia của Phùng Thạch Đông vẫn còn bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Sông Lũy

Trong một diễn biến liên quan, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, sáng cùng ngày, khi thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phùng Thạch Đông đưa về Nhà tạm giữ Công an H.Bắc Bình, thì “bị can đột ngột bị tụt huyết áp”. Do vậy, công an phải đưa bị can đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận để điều trị. Hiện bị can đang được công an kiểm soát chặt chẽ khi nằm tại bệnh viện.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26.4, đoàn kiểm tra phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép của xã Sông Lũy do xã đội trưởng Ngô Minh Hoàng làm tổ trưởng đến núi Dây để ngăn chặn việc khai thác khoáng sản trái phép của gia đình Phùng Thạch Đông (nhà xe Phùng Gia).

Khi xã đội trưởng cùng các thành viên áp tải xe tang vật chở đất cát về xã để lập biên bản, thì ông Phùng Thạch Đông cầm dao chặn đường, lao vào chém anh Hoàng khiến anh bị rách mặt phải đi cấp cứu. Sau vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu công an xử lý nghiêm hành vi cố ý gây thương tích với anh Hoàng theo quy định pháp luật.