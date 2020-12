Khởi tố, bắt giam nam sinh lớp 9 đánh bạn tử vong trong giờ ra chơi

Ngày 4.12, lãnh đạo Công an TX.Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nghiêm Tất Tiến Đạt (14 tuổi, học sinh lớp 9A Trường THCS Châu Giang) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại điều 134, bộ luật Hình sự.

Các quyết định nêu trên đã được Viện KSND TX.Duy Tiên phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 9 giờ ngày 26.11, trong giờ ra chơi, em N.V.V. (14 tuổi, học sinh lớp 9D, Trường THCS Châu Giang) xảy ra mâu thuẫn với Đạt.

Đạt cầm một viên đá ném trúng người em V. Em V. bực tức lấy một viên gạch ném xuống đất để dọa lại. Thấy vậy, Đạt liền lao vào đấm vào vùng đầu, gáy của V. khiến nạn nhân ngã xuống.

Em V. gượng dậy đi được vài mét thì ngã gục xuống đất. Ngay sau đó, các thầy cô giáo đã đưa em V. vào phòng y tế của trường sơ cứu rồi đưa đến Trạm y tế P.Châu Giang nhưng khoảng 30 phút sau nạn nhân tử vong.

Sự việc được nhà trường báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an TX.Duy Tiên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TX.Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đạt để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, quy định tại điều 134, bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.