Khởi tố, bắt giam nhóm cho vay nặng lãi, 'khủng bố' người nhà con nợ

Ngày 17.3, Công an Q.12 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuấn, Mai Công Nam, Mai Công Nguyên, Hồ Sỹ Đại, Mai Công Đồng, Mai Xuân Ba về hành vi “ cưỡng đoạt tài sản ”. Liên quan vụ án này, Công an Q.12 đang làm rõ hành vi “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và truy bắt những người có liên quan.