Khởi tố, bắt giam ông Quách Duy, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM

Tối 18.9, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Quách Duy (38 tuổi, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM) đề điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Công an Q.Tân Phú đã khám xét nơi ở, làm việc của ông Quách Duy thu giữ được một số tài liệu liên quan.