Khởi tố, bắt giam tài xế container vụ tai nạn làm 5 người chết ở Tây Ninh

tin liên quan 5 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Tây Ninh Chiều 20.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bàng (Tây Ninh) đã báo cáo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 14.6, tài xế Trung là người điều khiển xe container gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết trên quốc lộ 22 thuộc địa phận ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh.

Trước đó, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Tây Ninh, lúc 6 giờ 15 phút ngày 14.6, trên Quốc lộ 22 thuộc ấp Suối Sâu (xã An Tịnh), xe đầu kéo container BS 51C - 94780 kéo theo rơ moóc BS 51R - 323.49 do tài xế Trần Đình Trung điều khiển, lưu thông theo hướng từ Củ Chi (TP.HCM) đi Tây Ninh.

Khi đến khu vực gần cổng chào Tây Ninh, xe container bất ngờ lấn trái, đụng vào xe ô tô con BS 51F - 37.000 đang đi từ hướng Tây Ninh về Củ Chi do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu) điều khiển.

Khoảnh khắc trước lúc tai nạn xảy ra ẢNH: GIANG PHƯƠNG Cơ quan công an điều tra hiện trường vụ tai nạn ẢNH: GIANG PHƯƠNG Vụ việc xảy ra tại khu vực cổng chào Tây Ninh

Trên xe ô tô lúc này có chở 4 người gồm: Trần Ngọc Hải (46 tuổi); cùng vợ là Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi); con gái Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Phước, H.Gò Dầu) và mẹ vợ Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi, ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, H.Gò Dầu). Chiếc xe container lùa, ép chiếc ô tô đi một đoạn dài. Toàn bộ 5 người trên xe ô tô con bị thiệt mạng.