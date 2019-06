Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh

Chiều 25.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh triển khai các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 5 bị can nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh (Trà Vinh) gồm: Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi), nguyên Trưởng phòng, hiện công tác tại Đảng ủy P.3, TP.Trà Vinh; Lê Hữu Lễ (48 tuổi), nguyên Phó phòng, hiện là cán bộ Sở TN-MT Trà Vinh; Lý Kiến Trung (48 tuổi), nguyên Phó phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi), chuyên viên Phòng TN-MT, hiện công tác tại Phòng TN-MT và Trần Thanh Sơn (45 tuổi), nguyên chuyên viên phòng, hiện công tác tại UBND P.9, TP.Trà Vinh để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí.