Khởi tố bị can, khám xét trụ sở Eximbank chi nhánh TP.HCM

Theo đó, một nguồn tin cho biết đã ra quyết định khởi tố 2 nhân viên của ngân hàng này, đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can.

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Bộ Công an đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng Eximbank về tội "cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên Phòng khách hàng. 2 bị can này bị khởi tố vì đã giúp sức Lê Nguyễn Hưng trong việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng Eximbank. Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi để điều tra, làm rõ vụ án.

Tính đến 12 giờ 30 (26.3), cơ quan công an vẫn đang khám xét tại đây nhằm thu giữ một số tài liệu liên quan.

Hàng chục nhân viên ngân hàng ngưng làm việc, ra ngoài để cơ quan công an tiến hành khám xét tại phòng làm việc của ngân hàng.

Trước đó, ngày 24.2, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44, Bộ Công an) cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Ngọc Lê Chi nhánh của Eximbank trên đường Đồng Khởi, Q.1 Ảnh: Ngọc Lê Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu tại nơi làm việc của các bị can Quyết định truy nã nêu rõ: "Lê Nguyễn Hưng đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt tiền của Eximbank chi nhánh TP.HCM. Sau đó Hưng bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị đối tượng sớm ra công an đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật".

Lê Nguyễn Hưng sinh năm 1971 tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại 231B ấp Nội Hóa, xã Bình An, H.Dĩ An, Bình Dương (nay là 144 Bình Thung, TX.Dĩ An, Bình Dương). Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12.1991.

Theo thông tin ban đầu, bị can Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt 245 tỉ đồng của nữ khách hàng C.T.B rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Bị can Hưng đã rút tiền ở sổ tiết kiệm của bà B. từ năm 2014 - 2016. Năm 2017, nghi ngờ nên bà B. kiểm tra số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện 245 tỉ đồng đã “bốc hơi”.

Sau khi phát hiện, ngày 6.3.2017, Eximbank đã gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông Hưng đến C44, đề nghị C44 điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; đồng thời khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Theo bà C.T.B (ngụ Cà Mau), từ năm 2013 đến nay, bà mở hàng chục tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank TP.HCM với tổng số tiền hơn 300 tỉ đồng nhưng bị Hưng làm giả giấy ủy quyền của bà cho người khác rút chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của Eximbank TP.HCM.

Cụ thể, Hưng làm giả giấy ủy quyền của bà B. cho N.T.H.L, N.M.H, N.Đ.P được phép sử dụng hàng chục tài khoản nói trên, rút tổng cộng 31 lần (trong 12 tài khoản) của bà B. từ năm 2014 - 2016. Trong đó, giấy ủy quyền mang tên N.T.H.L (ghi ngày 6.10.2014) sử dụng rút gần 90 tỉ đồng của Eximbank TP.HCM. Đáng chú ý, giấy ủy quyền này không có công chứng (tức không có giá trị pháp lý - PV).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, khoảng tháng 4.2017, bà B. gửi đơn tố cáo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) nhờ giải quyết.

Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã phúc đáp bà B. về việc Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có công văn gửi Tổng giám đốc Eximbank VN và Giám đốc Eximbank TP.HCM, xác định Eximbank TP.HCM là bị hại trong vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Hưng lập chứng từ giả mạo liên quan đến các tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bà B., chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng.