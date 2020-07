Khởi tố cán bộ thanh tra ở Lào Cai lái ô tô vượt đèn đỏ, tông chết người

Ngày 14.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với bị can Nguyễn Thị Thu Hường (35 tuổi, trú tổ 27, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai) với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị can Hường là thanh tra viên của Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Lào Cai.