Khởi tố chủ vũ trường 030X8 vì 'bật đèn xanh' cho khách sử dụng ma túy

Ngày 5.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Tiến (63 tuổi, Việt kiều Mỹ), chủ vũ trường 030X8 ở số 8 Nam Quốc Cang (Q.1) cùng 15 người liên quan về hành vi “Chứa chấp, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ảnh: Công an cung cấp

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 24.7, trinh sát Phòng PC02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đột kích vào vũ trường 030X8. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 người đang chứa ma túy, đồng thời cũng phát hiện nhiều ma túy trong các tủ của nhân viên. Trên bàn và sàn nhà có nhiều ma túy vương vãi.

Hơn 300 người tại vũ trường được đưa về trụ sở công an làm việc, kiểm tra. Qua kiểm tra có 102 người dương tính với chất ma túy. Cơ quan công an tạm giữ 15 người về hành vi tàng trữ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy . Ngoài ra, công an cũng thu giữ 60 gr ma túy các loại cùng hơn 100 viên ma túy tổng hợp