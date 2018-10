Khởi tố đường dây mại dâm có liên quan đến phụ nữ ngoại quốc ở Nha Trang

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố Nguyễn Đại Việt (40 tuổi, ở TP.Nha Trang) về hành vi chứa mại dâm

Theo cơ quan công an, tối 15.10, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ M.H (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) do Nguyễn Đại Việt làm chủ và bắt quả tang 2 phụ nữ quốc tịch Nga (một người 32 tuổi, một người 39 tuổi) đang bán dâm cho hai người đàn ông Việt Nam.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Thuyết, Thiện và Đức liên quan trực tiếp đến đường dây mại dâm nói trên.

Ảnh: AX Công an bắt quả tang một phụ nữ quốc tịch Nga và người đàn ông Việt Nam có hành vi mua bán dâm