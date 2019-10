Khởi tố giáo viên Trường Gateway vụ bé trai chết trên xe đưa đón

Ngày 15.10, thượng tá Dương Văn Hiếu, Trưởng công an Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội), cho biết Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, ngụ Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can này là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Trường Gateway , lớp có cháu L.H.L theo học.

Chiều 6.8, cháu L.H.L được phát hiện tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường. Công an TP.Hà Nội sau đó kết luận cháu L. chết ngạt do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Ngày 27.8, Công an Q.Cầu Giấy khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, ngụ Q.Cầu Giấy; người phụ trách đưa đón trẻ Trường Gateway) để điều tra hành vi vô ý làm chết người; đến 3.9 tiếp tục khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, người lái xe đưa đón cháu L. ngày gặp nạn) về hành vi vô ý làm chết người.