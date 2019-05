Khởi tố kẻ 'ngáo đá' tấn công xe người đi đường rồi vào nhà cố thủ

tin liên quan Bắn đạn hơi cay, khống chế nghi phạm nổi cơn 'ngáo đá', cầm dao cố thủ Chiều 7.5, lãnh đạo Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết cơ quan CSĐT công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với kẻ 'ngáo đá' Lê Cảnh Duyền để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo vị lãnh đạo này, động thái trên của ngành công an là gần như ngay lập tức bởi đối với những người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội như Duyền cần phải được nghiêm trị, tăng tính răn đe.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng cho biết Duyền là một đối tượng nghiện, ngay thời điểm bị bắt qua test nhanh, Duyên cũng dương tính với ma túy. Dù đang điều trị cai nghiện bằng methadone nhưng trước đó, vào tháng 5, Duyền cũng từng dùng dao chém vào 1 chiếc ô tô làm hư hỏng xe, thiệt hại 10 triệu đồng. “Chúng tôi đang còn tiến hành trưng cầu giám định giá trị thiệt hại tài sản, chờ hội đồng định giá đưa ra kết luận thì đối tượng Duyền tiếp tục gây ra sự việc trên”, vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin vào 9 giờ sáng 7.5, Duyền bất ngờ lên cơn “ngáo đá” cầm dao “tấn công” 1 chiếc ô tô và 2 chiếc xe máy đang dừng ở trước cổng nhà. Sau đó, Duyền vung dao loạn xạ ở trên đường làm nhiều người đi đường, các em học sinh và các thầy cô giáo hoảng loạn (nhà Duyền đối diện với Trường THPT Đông Hà).

ẢNH: NGUYỄN PHÚC Đây không phải là lần đầu tiên Duyền phá hoại tài sản người khác trong cơn "ngáo đá''

Khi lực lượng công an có mặt, Duyền đã chạy vào nhà khóa trái cửa cố thủ. Sau đó, Công an P.1, Công an TP.Đông Hà và Phòng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) đã có mặt bắn súng hơi cay vào nhà, phá cửa, khống chế Duyền ra ngoài...