Khởi tố kẻ táo tợn dùng búa đập tủ kính lấy trộm vàng

Ngày 4.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Thiện Phúc (32 tuổi, trú xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản . Trước đó, ngày 29.6, khi đang ngồi uống cà phê tại chợ Tân An, đối diện một tiệm vàng trên đường Lý Tự Trọng, P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Phúc nảy sinh ý định đập tủ kính của tiệm này để lấy trộm vàng.