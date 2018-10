Khởi tố nghi can 55 tuổi dâm ô 3 học sinh tiểu học

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 1.10, nhà Hùng có hơn 20 học sinh tiểu học ăn và ngủ trưa.

Sau khi ăn cơm xong, cháu N.N.H.Y (10 tuổi) và P.T.N.A (9 tuổi) xuống bếp uống nước, các em còn lại ngồi xem ti vi trên phòng khách. Lúc này, Hùng đang ở bếp nên gọi hai cháu cùng ngồi xuống võng với mình rồi cho cháu Y. 10 ngàn đồng, cho cháu A. 6 ngàn đồng. Sau đó, Hùng dùng tay sờ soạng vùng kín của hai cháu Y. Và A. Do Hùng có hành vi dâm ô làm cháu Y. đau. Khi nạn nhân khóc thì bị Hùng đe dọa, không cho nói lại với gia đình. Sau khi có hành vi dâm ô với 2 nữ sinh tiểu học trên, Hùng còn gọi cháu V.T.T.D (11 tuổi) xuống bếp. cũng thực hiện các hành vi dâm ô tương tự. Đến ngày 10.10, gia đình của một trong 3 nạn nhân đã đến Công an xã Quảng Thành (H.Châu Đức) tố cáo Hùng.

Ảnh: Nguyễn Long Căn nhà nơi các nữ sinh tiểu học ăn và ngủ trưa đã bị Hùng thực hiện hành vi dâm ô

Công an xã Quảng Thành sau đó phối hợp với Công an H.Châu Đức làm việc với ông Hùng thì nghi can này khai nhận toàn bộ hành vi dâm ô của mình.

Hùng còn khai nhận, ngoài vụ việc trên, trước đó nghi can này từng nhiều lần có hành vi dâm ô với các nạn nhân khác.

Như Thanh Niên đã thông tin , do hoàn cảnh gia đình khó khăn trong việc đưa đón các cháu đi học, nhiều phụ huynh đã gửi con lại nhà cô D. (giáo viên nghỉ hưu, vợ ông Hùng, nhà gần trường tiểu học) để ăn và ngủ trưa.

Trong thời gian không có cô D. ở nhà, ông Hùng đã gọi nhiều nữ sinh xuống bếp thực hiện hành vi dâm ô nhiều năm liền.