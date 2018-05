Khởi tố nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản của thiếu nữ trong đêm

Sáng 15.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đình Truyền (18 tuổi, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra của Công an huyện Đức Thọ, vào khoảng 19 giờ ngày 26.2, Truyền điều khiển xe máy đi theo tuyến đường liên xã Liên Minh - Tùng Châu sang xã Đức Tùng (huyện Đức Thọ). Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh (huyện Đức Thọ), Truyền phát hiện chị N.T. H (21 tuổi, trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) một mình điều khiển xe máy đang chạy phía trước nên áp sát khiến chị H. ngã xuống đường.

Tiếp đó, Truyền dùng vũ lực khống chế chị H. để cướp chiếc điện thoại rồi kéo nạn nhân vào một ngôi nhà bỏ hoang ở gần đường, đánh đập chị H. ép quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Truyền dùng chiếc điện thoại vừa cướp của chị H. để quay phim, chụp ảnh cảnh chị này không mặc quần áo.

Ảnh Công an huyện Đức Thọ cung cấp Nghi phạm Lê Đình Truyền cùng tang vật vụ án bị bắt giữ

Thực hiện xong hành vi thú tính, Truyền phóng xe rời khỏi hiện trường. Sau sự việc xảy ra, do tâm lý e ngại, chị H. không trình báo cơ quan công an . Đến cuối tháng 4, được sự động viên của người thân, chị H. mới viết đơn trình báo sự việc gửi Công an huyện Đức Thọ.

Công an huyện Đức Thọ chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh, xác định Lê Đình Truyền chính là thủ phạm gây án, nhưng đối tượng đã bỏ trốn vào miền Nam, nên đã cử một tổ trinh sát truy tìm thủ phạm. Đến 12.5, nghi phạm Lê Đình Truyền đã bị lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Lê Đình Truyền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.