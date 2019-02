Khởi tố nghi phạm sát hại nữ sinh Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chiều 13.2, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; sinh viên năm cuối Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên).

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân Cao Mỹ Duyên từ trường về quê đón tết. Sáng 4.2 (30 tết), chị Duyên phụ giúp gia đình bán gà ở chợ thì Hùng vờ hỏi mua gà, xin số điện thoại.

Đến 18 giờ cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt mua 10 con gà, yêu cầu chị Duyên giao hàng đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Khoảng 30 phút sau, chị Duyên đến giao gà thì bị Hùng khống chế, sát hại, cướp tài sản.

Gia đình chị Duyên sau khi thấy con gái đi lâu không về đã báo công an, tổ chức đi tìm nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 10 giờ sáng 7.2 (mùng 3 tết), thi thể chị Duyên được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của ngôi nhà vắng chủ ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên trong tình trạng nằm ngửa, bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nữ sinh tử vong do bị siết cổ, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục . Cơ quan công an đã trưng cầu giám định, đang chờ kết quả.

Qua rà soát khoảng 1.000 người, Ban chuyên án Công an tỉnh Điện Biên xác định Vương Văn Hùng là nghi phạm gây án. Ngày 10.2, cơ quan công an đã bắt giữ Hùng. Bước đầu, Hùng khai nhận đã giết chị Duyên và cướp tài sản của nạn nhân. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng, gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân, 1 giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Hùng từng 4 lần vi phạm pháp luật, có 3 tiền án, hiện không có nhà, sống lang thang ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Thời điểm bị bắt, Hùng đang ở nhà người thân tại đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đây là nơi Hùng cư trú từ ngày 2.2 đến khi bị bắt).

Cũng theo thiếu tướng Sùng A Hồng, đối tượng Vương Văn Hùng rất cứng đầu, được đánh giá là tội phạm “có nghề” nên khai báo rất ít, chỉ thừa nhận các hành vi khi bị cơ quan chức năng chứng minh.

Bước đầu cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng về 2 tội danh giết người và cướp tài sản. Quá trình điều tra phát sinh tội mới sẽ khởi tố bổ sung hoặc phát hiện người khác giết nạn nhân sẽ thay đổi tội danh. Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cũng cho biết, trong vụ án này không chỉ có một mình Vương Văn Hùng mà còn có đồng phạm, tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp chi tiết.