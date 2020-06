Khởi tố người đàn ông bị 'tố' dâm ô bé trai trong thang máy chung cư

Ngày 29.6, một lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại chung cư 25 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng) về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi , quy định tại điều 146 bộ luật Hình sự. Bị can Hưng được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.