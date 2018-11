Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và 4 bị can

Chiều tối 10.11, theo thông tin từ Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) đã tiến hành xác minh giải quyết tin báo về tội phạm có liên quan đến khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (gọi tắt là Sabeco).

Ảnh: Ngọc Dương Lực lượng dân quân tự vệ đến túc trực trước nhà ông Nguyễn Hữu Tín trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM. Ảnh chụp lúc 21 giờ ngày 10.11)

Theo đó, C01 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP.HCM), đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015) đối với 5 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM).