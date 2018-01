Ngày 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Thúy Hằng (36 tuổi, trú tại tổ 3 khu 1, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), nguyên kế toán, kiêm thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Quảng Ninh, Chi nhánh Móng Cái, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt, tham ô tài sản

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 9.2017, Hằng đã lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng gửi tại Agribank Quảng Ninh. Lợi dụng việc các khách hàng này đều không đăng ký số dư trên điện thoại, Hằng lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để làm lại các sổ tiết kiệm giả mạo, đồng thời giả chữ ký của ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch, để làm giả chứng từ.

Tiếp đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính.

Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của 2 khách hàng trong số 7 khách hàng bị lấy thông tin và chữ ký của ông Nam để chiếm đoạt số tiền gửi tiết kiệm của khách hàng và rút tiền của Agribank. Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 13.10.2017 đến ngày 4.1, Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỉ đồng.

Đến ngày 11.1, Hằng đã đến Công an thành phố Móng Cái đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Trước đó, Hằng đã trả lại cho 2 khách hàng số tiền 1,68 tỉ đồng, số còn lại chưa khắc phục được. Ngày 14.1, Công an thành phố Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với Hằng.