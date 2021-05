Khởi tố nữ chấp hành viên ở Đồng Tháp chiếm đoạt tài sản của đương sự

Chiều 24.5, ông Vũ Quang Hiện, Cục trưởng cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp xác nhận với Thanh Niên, CQĐT của Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú khóm 3, P.6, TP.Cao Lãnh) là chấp hành viên của Chi cục THADS TP.Cao Lãnh về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản , theo Điều 355 của Bộ Luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Thị Thanh Thúy được Chi cục THADS TP.Cao Lãnh phân công phụ trách giải quyết hồ sơ thi hành án theo các quyết định số 17 ngày 27.3.2020 của TAND TP.Cao Lãnh và quyết định thi hành án số 1542 ngày 18.5.2020 của Chi cục THADS TP.Cao Lãnh.

Đến ngày 17.6.2020, Thúy tiến hành tổ chức giao đất và yêu cầu các đương sự nộp phí thi hành án 3%, với số tiền gần 25,2 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ chấp hành viên này chỉ ghi biên lai thu phí 1% để nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 6 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt của các đương sự hơn 19 triệu đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Thúy đã trả lại cho các đương sự số tiền đã chiếm đoạt.

Ông Vũ Quang Hiện cho biết, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định kỷ luật công chức Trần Thị Thanh Thúy bằng hình thức hạ bậc lương. Sau đó, Thúy tiếp tục bị xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Theo ông Hiện, CQĐT Viện KSND tối cao đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ bị can này. Hiện nay, do Thúy chưa bị tòa án xét xử, kết tội nên nữ bị can này vẫn đến Chi cục THADS TP.Cao Lãnh làm việc bình thường theo quy định.

Hiện vụ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.