Khởi tố phó bí thư đảng ủy xã đánh bạc

Ngày 24.2, Công an H.Đức Thọ cho biết đã quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ, giáo viên để điều tra về tội đánh bạc , gồm: ông Đinh Trọng Quốc, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy (H.Đức Thọ); ông Thái Ngọc Tới, Trạm phó Trạm y tế xã Lâm Trung Thủy; ông Nguyễn Hồng Lam, giáo viên Trường THCS Thanh Dũng (H.Đức Thọ) và ông Phan Đình Song, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng, H.Đức Thọ).