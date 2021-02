Khởi tố Phó chi cục Thuế TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Các bị can bị khởi tố gồm: Bạch Dân Vinh, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế TP.Phan Thiết; Đỗ Lễ, nhân viên Chi cục Thuế TP.Phan Thiết; Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân, đều là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết.

Các bị can trên bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các sai phạm đất đai tại địa bàn TP.Phan Thiết mà Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã bị truy tố và xét xử. Tất cả các bị can đều được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại TP.Phan Thiết (giai đoạn 3), Cơ quan CSĐT xác định Bạch Dân Vinh đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 3,4 tỉ đồng; bị can Đỗ Lễ đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 310 triệu đồng; bị can Lê Thị Thanh Hạnh đã có hành vi thiếu trách nhiệm, xác định sai vị trí khu vực thửa đất, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 700 triệu đồng; bị can Tạ Thị Thanh Huyền đã có hành vi thiếu trách nhiệm, xác định sai vị trí khu vực thửa đất gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng và bị can Nguyễn Hồ Luân đã có hành vi thiếu trách nhiệm, xác định sai vị trí khu vực thửa đất gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 370 triệu đồng.

Các bị can trong vụ án vi phạm quản lý đất đai xảy ra tại TP.Phan Thiết đã bị TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử ảnh: Quế Hà

Trước đó, vào ngày 7.1, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết; Trần Văn Đông, Nguyễn Ngọc Quang, đội trưởng và đội phó Đội trước bạ, thuộc Chi cục thuế TP.Phan Thiết.

Riêng hai bị can Nguyễn Ngọc Hải, nguyên giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết và Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết được tại ngoại.