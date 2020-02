Khởi tố phó giám đốc sở vì làm lộ bí mật nhà nước

Ngày 7.2, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Dũng (57 tuổi, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên ) về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.