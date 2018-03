Khởi tố phụ huynh bắt giáo sinh thực tập quỳ xin lỗi khi đang có thai

Chiều 30.3, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh), để điều tra hành vi làm nhục người khác . Bà Nghĩa được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 21.3, bà Nghĩa thấy con có vết thâm ở chân nên nghi ngờ bị cô giáo đánh . Sáng hôm sau, bà Nghĩa đến trường yêu cầu các cô giáo làm rõ. Tại đây, bà Nghĩa to tiếng, quát mắng chị P.T.H (21 tuổi, sinh viên thực tập tại trường, phụ trách lớp 5 tuổi, Trường mầm non Việt Lào), vì cho rằng chị này đã đánh con mình.

Mặc dù các giáo viên khác can ngăn, nhưng bà Nghĩa vẫn bắt chị H. phải quỳ xuống xin lỗi mình và bé, sau đó lao vào đánh chị H. Do sợ bà Nghĩa tiếp tục hành hung, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mình, nên chị H. đã phải quỳ xuống xin lỗi bà Nghĩa và cháu bé theo yêu cầu của nữ phụ huynh này.

ẢNH N.PHAN Chị H. bị sốc sau khi bị bà Nghĩa hành hung và bắt quỳ xin lỗi

Sau khi bị hành hung, chị H. được đưa đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu, điều trị trong tình trạng hoảng loạn, đau bụng, đe dọa sẩy thai. Các bác sĩ tại trung tâm này xác định chị H. mang thai tuần thứ 13, bánh rau đe dọa bóc tách.

Chị H. đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý bà Nghĩa hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Kết quả giám định pháp y đối với chị H. cho thấy chị này không bị tổn hại đến sức khỏe nên Công an thành phố Vinh không khởi tố bà Nghĩa về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, theo trung tá Cường, cơ quan điều tra có đủ cơ sở khởi tố bà Nghĩa về tội làm nhục người khác.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Việt Lào cho biết, sau khi xác minh lại vụ việc, trường xác định vết bầm trên chân cháu bé con bà Nghĩa không phải do chị H. gây nên mà do cháu bé bị va chạm khi chơi đu quay ở trường.