Khởi tố 'sư thầy' bạo hành dã man trẻ 11 tuổi ở Bình Thuận

Ngày 9.8, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an H.Hàm Thuận Bắc ( Bình Thuận ) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Việt Đức (27 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc) liên quan đến vụ một trẻ 11 tuổi bị bạo hành dã man