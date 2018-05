Khởi tố tài xế chặn xe vợ giữa đường rồi lùi xe đè chết người

Chiều nay, 14.5, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam 2 tháng đối với Đoàn Đình Sơn (34 tuổi, ngụ phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.