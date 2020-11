Khởi tố tài xế điều khiển xe ben bỏ chạy, húc vào xe CSGT

Ngày 28.11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ . Bị can Chế Văn Bò đã bỏ chạy khi bị lực lượng CSGT thổi còi, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.