Khởi tố tài xế tông thanh chắn vượt trạm BOT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 47 ngày 5.3, Hoàng điều khiển xe đầu kéo container mang BS 51C - 360.49 chạy đến trạm thu phí BOT trên đường số 7, KCN Vĩnh Lộc (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân).

Hoàng cho xe điều khiển vào làn số 16 rồi dừng xe không mua vé vì cho rằng “trạm BOT đặt sai vị trí, nếu trạm đặt trên QL1 mới mua vé".

Lúc này, Hoàng yêu cầu nhân viên cho qua trạm, nếu không cho sẽ tông thanh chắn để đi qua, thấy nhiên viên không phản ứng, Hoàng chạy xe tông vào thanh chắn.

Toàn bộ vụ tông thanh chắn trạm BOT được camera an ninh tại đây ghi lại, đến ngày 15.5, Công an Q.Bình Tân đã thi hành lệnh bắt giữ Hoàng. Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.