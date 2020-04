Khởi tố, tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và hàng loạt cán bộ

Liên quan đến vụ nhiều cán bộ ngành y tế Đắk Lắk bị khởi tố để điều tra về các sai phạm trong hoạt động đấu thầu thuốc, ngày 28.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc.

Nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và nhiều thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 27.4, công an đã tống đạt quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra làm rõ về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, cơ quan công an bắt tạm giam 3 tháng đối với 6 bị can gồm: Doãn Hữu Long (59 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Y tế), Nguyễn Hữu Huyên (55 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ y Sở Y tế), Nguyễn Đình Quân (45 tuổi, Chánh thanh tra Sở Y tế), Nguyễn Đình Diệm (51 tuổi, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế Đắk Lắk), Lê Thị Thanh Bình (51 tuổi, Trưởng khoa Dược Trung tâm y tế H.Ea Kar) và Nguyễn Sỹ (55 tuổi, kế toán Trung tâm y tế H.Ea Kar, Đắk Lắk); cho tại ngoại 4 bị can: Tô Thị Hà (58 tuổi, nguyên kế toán Trung tâm y tế H.Lắk), Lê Na Tơr (33 tuổi, phụ trách Khoa Dược, Trung tâm y tế H.Lắk, Đắk Lắk), Mai Xuân Vinh (35 tuổi, dược sĩ, Khoa Dược Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên) và Nguyễn Xuân Hải (51 tuổi, nguyên nhân viên Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc theo tên Generic năm 2014 - 2015, Sở Y tế Đắk Lắk phê duyệt kết quả đấu thầu đối với 7 mặt hàng (Calcium Stada 500 mg, Partamol 80 mg, Partamol 150 mg, Partamol 250 mg, Meloxicam Stada 15 mg, Cefustad kid, Vitamin C Stada 1 g) là các mặt hàng đạt tiêu chuẩn nhóm 3 nhưng đã phê duyệt trúng thầu nhóm 2. Điều này không đúng quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11.11.2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11.11.2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLL-BYT-BTC ngày 19.1.2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ hành vi này đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng, là số tiền chênh lệch giữa giá thuốc đấu thầu thuộc nhóm 2 với thuốc đấu thầu thuộc nhóm 3. Đầu tháng 3.2019, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án và đến nay khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.