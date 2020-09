Khởi tố, tạm giam phó hiệu trưởng mở ‘tiệc ma túy’ ngay tại trường

Chiều 30.9, thông tin từ Công an H.Pác Nặm (Bắc Kạn) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Xuân Kiểm (52 tuổi, thường trú tại TT.Nà Phặc, H.Ngân Sơn, Bắc Kạn; Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học và THCS An Thắng, H.Pác Nặm) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điều 255 bộ luật Hình sự.