Khởi tố thầy giáo 'sờ soạng vùng kín của 8 học sinh'

Ngày 25.4, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an Bình Thuận, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (29 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Tân Xuân 2, H.Hàm Tân) để điều tra về tội dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi.