Khởi tố thêm 2 cán bộ CDC Hà Nội vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội ( CDC Hà Nội ), Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm CDC Hà Nội và Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội, để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cả 2 bị can này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.