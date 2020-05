Khởi tố thêm 4 nghi phạm trong đường dây 'chạy' chế độ ở Thái Bình

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Vũ Văn Thịnh (66 tuổi, trú tại thôn Cao Mỗ Đông, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Vũ Công Hiếu (38 tuổi, trú tại thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), ông Lê Đức Thắng (65 tuổi, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và ông Phạm Quang Lung (70 tuổi, trú tại xóm 5, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội môi giới hối lộ

Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, ngày 4.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Kế Toại (58 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ

Ông Toại là Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bị Công an tỉnh Thái Bình xác định có liên quan đến đường dây nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Thái Bình để "chạy" chế độ chính sách chất độc da cam.