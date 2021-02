Khởi tố thêm cán bộ Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 4.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố các bị can Lý Thị Ngọc Thủy (Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện (BV) Bạch Mai), Phan Minh Dung (Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội - Công ty VFS), để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả 2 bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.