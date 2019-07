Khởi tố tổng giám đốc công ty BĐS đi xe Lexus trộm cắp tài sản liên tỉnh

Chiều 12.7, Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Khoa (50 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.