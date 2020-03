Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Công Lý Tô Hoài Dân

Ngày 27.3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã có quyết định khởi tố bị can (ký ngày 1 8.3 ), cho tại ngoại đối với "đại gia" Tô Hoài Dân (thường gọi là Dân "Công Lý"), Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.