Khởi tố Trưởng phòng của Cục thuế Thanh Hóa cưỡng đoạt 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Chiều 30.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Ngọc Đính (57 tuổi, Trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế Thanh Hóa), để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 2 vừa qua, ông Đính được cơ quan giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ để xét duyệt xin miễn thuế sử dụng đất của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Trong quá trình thẩm định, ông Đính phát hiện hồ sơ của 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn không đủ năng lực, thủ tục, nên liên hệ với giám đốc doanh nghiệp này dọa sẽ bị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn thuế đất với số tiền 3,6 tỉ đồng.

Lực lượng công an dẫn giải ông Nguyễn Ngọc Đính đến nơi làm việc để thực hiện lệnh khám xét Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Đến khoảng 15 giờ ngày 19.3, ông Đính hẹn gặp giám đốc doanh nghiệp trên ở sảnh tầng 1 khách sạn Lam Kinh (thành phố Thanh Hóa) để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, ông Đính đưa ra yêu cầu nếu doanh nghiệp không muốn bị tước giấy phép kinh doanh và được hưởng số tiền miễn thuế là 3,6 tỉ đồng thì phải đưa 100 triệu đồng.

Mặc dù chủ doanh nghiệp không muốn đưa tiền, nhưng do ông Đính liên tục dọa và ép buộc, nên đành phải đưa tiền. Chủ doanh nghiệp đã lấy tiền đưa ở sảnh tầng 1 khách sạn Lam Kinh, nhưng ông Đính không nhận, mà ra hiệu bằng tay đưa tiền ở ngoài xe ô tô.

Đến khi ông Đính ra ô tô, thì người chủ doanh nghiệp đi theo, đưa tiền. Sau đó, khi ông Đính đang trên đường lái xe về cơ quan thì lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 100 triệu đồng tiền ông Đính vừa cưỡng đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 20.3, Cục Thuế Thanh Hóa cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đôi với bị can Đính.