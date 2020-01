Khởi tố vụ án đốt nhà hàng xóm, 5 người tử vong

Theo điều tra từ công an, nhà Phước đi chung con hẻm với nhà bà Huệ nên phát sinh mâu thuẫn. Nhiều lần Phước muốn mua lại căn nhà bà Huệ nhưng không được.

Rạng sáng 21.1, Phước tẩm xăng vào giẻ lau ném qua nhà bà Huệ để hù dọa. Lửa lan vào 4 xe máy để trong nhà bà Huệ nên bốc cháy dữ dội khiến bà Huệ và 4 người con tử vong. Sau khi gây án, Phước mặc áo mưa, trùm kín mặt đi ra ngoài đường lớn.

Trong quá trình công an đang làm điều tra, Phước cũng có mặt tại hiện trường kể lại vụ việc và tung tin là do nhóm đòi nợ thuê phóng hỏa đốt nhà bà Huệ để đòi tiền nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.9 phối hợp với Công an TP.HCM đã điều tra xác định được Phước chính là hung thủ. Chiều 21.1, công an đã mời Phước về làm việc, đến 22 giờ cùng ngày, Phước đã nhận tội.