Công an H.Đăk Pơ (Gia Lai) ngày 3.5 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đoàn Thanh Hải (43 tuổi, ngụ xã Cư An, H.Đăk Pơ) về hành vi chống người thi hành công vụ.