Khởi tố vụ án nổ súng 'hoa cải' tại trạm thu phí BOT ở Thái Bình

Tối 24.11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ nổ súng "hoa cải" tại trạm thu phí Thanh Nê khiến anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Kiến Xương, Thái Bình) bị trọng thương tối 23.11.

Một số người liên quan đến vụ án cũng đã được Công an tỉnh Thái Bình triệu tập. Trước đó, chiều 24.11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm và đang truy lùng đối tượng.

Công an tỉnh Thái Bình cũng khẳng định, vụ nổ súng là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến các băng nhóm "xã hội đen"

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23.11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (đoạn km13 + 250, thuộc đường 39B qua địa phận xã Bình Minh, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Kiến Xương) vừa bước từ xe ô tô con của gia đình xuống quán nước gần khu vực trạm thu phí thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt mở cửa xe khách mang logo của nhà xe Đức Thịnh chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội, dùng súng "hoa cải" bắn vào người, sau đó rời đi.

Anh Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương ở vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu.

Sau khi sơ cứu, anh Hoàng được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), đến ngày 24.11 vẫn chưa qua cơn nguy kịch.