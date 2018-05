Khởi tố vụ án, tạm giam 2 nhân viên gác barie trong vụ lật tàu tại Thanh Hóa

Chiều nay 25.5, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với hai nhân viên gác barie là ông Phạm Văn Vui (40 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, đều ngụ tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng