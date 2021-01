Khởi tố vụ án trốn thuế tại 3 nhà thuốc lớn ở Đồng Nai

Ngày 28.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế liên quan đến nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, nhà thuốc Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh.

Bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 3 nhà thuốc trên có dấu hiệu trốn thuế, hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 4.12.2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc trên. Sau nhiều giờ kiểm tra, lực lượng công an đã tạm giữ tổng cộng 220 thùng thuốc tây nội, ngoại; thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại, trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Lý do 3 nhà thuốc này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan.