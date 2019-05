Khởi tố vụ bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn tử vong

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn chết tại Hưng Yên, tối 9.5, một lãnh đạo Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án đàn chó dữ cắn chết bé trai 7 tuổi để làm rõ hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy định về hành chính, theo điều 129 bộ luật Hình sự 2015.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 18 giờ chiều 3.4, bé trai Nguyễn Đức Nguyên (7 tuổi, trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) trên đường trở về nhà sau khi chơi cùng các bạn thì bất ngờ bị đàn chó khoảng 6 con lao vào tấn công, cắn xé khiến bị thương nặng. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau khi nhập viện.

Gia đình bé trai quê ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), sang thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, Hưng Yên) sinh sống và trọ tại nhà bà Lê Thị An từ năm 2007. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa cháu Nguyên về quê làm đám tang theo phong tục địa phương.

Chiều 4.4, Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an thị trấn Lương Bằng đã có mặt tại nhà bà Lê Thị An để bắt giữ đàn chó phục vụ điều tra nhưng không thành công.