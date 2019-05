Khởi tố vụ tài xế say xỉn lái Mercedes đâm tử vong 2 người phụ nữ

Liên quan đến vụ việc tài xế Mercedes say xỉn gây tai nạn giao thông khiến 2 người phụ nữ tử vong , trưa 2.5, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.