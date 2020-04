Không chấp hành kiểm tra y tế chống dịch Covid-19 còn tấn công công an

Tối 7.4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo Công an H.Nông Sơn (Quảng Nam) khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi chống đối người thi hành công vụ khi đang làm công tác chống dịch Covid-19

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6.4, Nguyễn Văn Phương (38 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, H.Nông Sơn) ngồi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực chân đèo Le trên tuyến ĐT611 giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên (H.Nông Sơn) thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng lại để kiểm tra y tế.

Sau đó, không những tỏ ra bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, mà Phương còn tỏ thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ đi đến nhà dân gần đó lấy một chiếc trang (dụng cụ cào lúa) quay lại vung đánh một cán bộ công an H.Nông Sơn đang làm nhiệm vụ. Rất may cán bộ công an này né kịp.

Trước tình hình đó, lực lượng tại chốt kiểm dịch đã khống chế Phương, áp tải về cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc người chống đối người thi hành công vụ khi đang làm công tác chống dịch Covid-19, đang được điều tra, làm rõ.