Không để ùn tắc kéo dài dịp nghỉ lễ 2.9 và khai giảng năm học mới

Cụ thể, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp lễ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan: Công an, GTVT, GD-ĐT, TT-TT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, nhất là các tuyến vận tải kết nối Hà Nội, TP.HCM, các khu vui chơi, địa điểm du lịch, các đầu mối giao thông lớn.