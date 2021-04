Không được chủ quan, lơ là với Covid-19

Cùng ngày, lực lượng chức năng H.Hớn Quản (Bình Phước) bắt giữ 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cùng 2 tài xế taxi người Việt . Trong khi đó, liên quan nhóm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, ngày 13.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Lâm (28 tuổi, quê Thanh Trì, Hà Nội) về tội “tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”...